Bharat Jodo Nyay Yatra: सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ गुरुवार को असम से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई है. इस दौरान राहुल गांधी का आम लोगों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहा. बंगाल में एंट्री से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ असम के धुबरी जिले के हलाकुरा गांव में एक चाय की दुकान पर रुके. यहां उन्होंने चाय पीते हुए लोगों से बातचीत की.

राहुल गांधी के चाय की दुकान पर आने पर दुकानदार ने खुशी जाहिर की. चाय दुकानदार ने कहा, ‘राहुल गांधी हमारे यहां अचानक आए. उनका आना हमारे लिए आश्चर्य था. हमें उनके आने से काफी अच्छा लगा.’ भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकाली जा रही ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का गुरुवार को 12वां दिन है.

कांग्रेस ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 12वां दिन- न्याय के लिए जारी यह महायात्रा असम से अपार जनसमर्थन लिए पश्चिम बंगाल की धरती पर पहुंच रही है. करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों के साथ आगे बढ़ता ये कारवां हमें एक ही संदेश दे रहा है- सहो मत, डरो मत. भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है, न्याय का हक, मिलने तक.’

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi along with his party leaders halts at a tea shop in Halakura village, Dhubri district during ‘Bharat Jodo Nyay Yatra’ in Assam pic.twitter.com/Ee345gOTf4

— ANI (@ANI) January 25, 2024