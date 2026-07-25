'शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोले राहुल गांधी | VIDEO

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर लिखा, 'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे 'Education System' को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/rahul-gandhi-first-reaction-after-dharmendra-pradhan-resignation-know-what-he-tweet-8483845/ Copy

Dharmendra Pradhan Resigns: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. NEET पेपर लीक के खिलाफ एक महीने से ज्यादा समय से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को ट्वीट कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी का रिएक्शन आया है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, ‘धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे ‘Education System’ को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है. शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है. सड़कों पर आकर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डटकर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत-बहुत बधाई. 2 मांगें अभी भी बाकी हैं. प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगें और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे education system को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। सड़कों पर आ कर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डट कर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत-बहुत बधाई। 2 मांगें… pic.twitter.com/Uc2cEOCVKA — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2026

उन्होंने आगे लिखा, ‘ये समाज के दूसरे वर्गों किसानों, मजदूरों, गरीबों, हर वो व्यक्ति जिसे इस सरकार ने दबाया है, कुचला है – अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने में ही असली साहस है. इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है. डरो मत!

प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भारत के युवाओं ने उन लोगों से अपने देश को वापस लेना शुरू कर दिया है, जिन्होंने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की थी. आज वह दिन है जब एक अलोकतांत्रिक और दमनकारी सरकार को भारत की जनता की इच्छा के आगे झुकना पड़ा. आप सभी लड़के-लड़कियां जो सही बात के लिए बिना डरे खड़े रहते हैं, उनसे मेरा कहना है कि कभी अपनी हिम्मत को दबने न दें. आप हमारे खूबसूरत देश की आत्मा हैं, हमेशा मजबूत और बहादुर बने रहें.

‘लाखों छात्रों के संघर्ष की आज जीत हुई’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जवाबदेही से भागने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मांग के साथ पेपर लीक के खिलाफ राहुल गांधी एवं लाखों छात्रों के संघर्ष की आज जीत हुई है. भारी दबाव के आगे पीएम मोदी को झुकना पड़ा है और अंततः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा.

PM मोदी ने उनका काफी समय तक बचाव किया, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए. यह इतिहास में दर्ज हो गया कि कैसे छात्रों पर पैलेट गन चलाने जैसी बर्बरता हुई और छात्रों की आवाज बुलंद करने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कैसे घसीटा गया. आज लोकतंत्र की जीत हुई और तानाशाही की हार हुई है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली इस अंधी-बहरी सरकार को जनता माफ नहीं करेगी और हमारा यह संघर्ष छात्रों को न्याय मिलने तक जारी रहेगा.