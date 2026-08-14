Opinion: राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, मंच के कॉमेडियन नहीं.... PM मोदी की आलोचना के बीच मेलोनी का जिक्र खटकता है

कांग्रेस सम्मेलन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधा. यह मामला जॉर्जिया मेलोनी के जिक्र से जुड़ा यह पूरा मामला क्या है और भारत-इटली संबंधों पर उठे सवाल के बारे में...

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डॉ. अभय पाण्डेय । राजनीति में सरकार का विरोध करना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जरूरी शर्त है. पीएम मोदी की नीतियों, फैसलों और विदेश नीति पर राहुल गांधी समेत विपक्ष सवाल उठा सकता है. सरकार की कूटनीति की आलोचना होनी चाहिए और विपक्ष को यह बताने का पूरा अधिकार है कि वह किन नीतियों को गलत मानता है. लेकिन जब बात अंतरराष्ट्रीय संबंधों और किसी दूसरे देश के निर्वाचित नेता के सम्मान की आती है, तो राजनीतिक बहस की मर्यादा और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी हो जाती है. 13 अगस्त को दिल्ली में आयोजित ‘रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन’ में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए नेताओं को गले लगाने पर तंज कसा. इसी दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के साथ जॉर्जिया मेलोनी के नाम को लेकर हुआ मजाक चर्चा में आ गया. यहीं से बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर हमला करने के लिए किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को राजनीतिक मजाक का हिस्सा बनाना जरूरी था?

PM मोदी पर सवाल उठाएं, लेकिन बहस…

राहुल गांधी के पास यह अधिकार है कि वह पीएम मोदी की विदेश नीति को विफल बताए. वह कह सकते हैं कि विदेश नीति सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों, मुलाकातों या नेताओं को गले लगाने से नहीं चलती. वह पूछ सकते हैं कि भारत ने किसी अंतरराष्ट्रीय संकट में क्या रुख अपनाया, किस देश के साथ क्या समझौता किया और सरकार की कूटनीति से भारत को क्या हासिल हुआ. यह सब लोकतंत्र है, लेकिन विदेश नीति जैसे गंभीर विषय को मंचीय मजाक में बदल देना अलग बात है.

अगर राहुल गांधी के पास यह सबूत हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति कमजोर है, तो उन्हें वे तथ्य देश के सामने रखने चाहिए. अगर उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कूटनीति का जरूरत से ज्यादा प्रचार होता है, तो वह उसके राजनीतिक और रणनीतिक नुकसान गिनाएं. लेकिन किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के नाम को निजी मजाक की पंचलाइन बनाने से विदेश नीति पर राहुल गांधी का तर्क मजबूत नहीं होता, उल्टा मूल मुद्दा ही कमजोर पड़ जाता है.

मेलोनी का जिक्र राहुल गांधी की इममैच्योरिटी क्यों दिखाता है?

जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं. वह किसी भारतीय राजनीतिक दल की नेता नहीं हैं, जिन पर भारतीय राजनीति के नियम लागू किए जाएं. वह एक संप्रभु देश की निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करती हैं. भारत और इटली के बीच कूटनीतिक संबंध हैं. दोनों देशों के व्यापारिक और राजनयिक संबंध हैं, दोनों देशों में दूतावास हैं और दोनों देशों के अधिकारी एक-दूसरे की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं. ऐसे में किसी भारतीय राजनीतिक मंच पर इटली के प्रधानमंत्री का नाम लेकर ऐसा मजाक करना राजनीतिक शालीनता पर सवाल खड़ा करता है. यहां बात सिर्फ मेलोनी के व्यक्तिगत सम्मान की नहीं है. बात उस पद की गरिमा की है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती हैं. बात दो देशों के रिश्तों की भी है. अगर नेता प्रतिपक्ष इस तरह से किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का मजाक उड़ाएंगे, तो उसका संदेश भारत से बाहर भी जाएगा. यानी जिस अंदाज से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हैं, वही कसौटी उन पर भी लागू होती है कि वे खुद विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को किस गंभीरता से समझते हैं.

इटली PM कोई राजनीतिक कार्टून का किरदार नहीं

यही इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात है. राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. वह देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं. इसलिए उनकी हर बात का राजनीतिक वजन है. वह संसद में कुछ कहते हैं, तो उसका अर्थ निकाला जाता है. वह किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर बोलते हैं, तो दुनिया में भी उसे भारत की राजनीतिक बहस का हिस्सा माना जाता है. फिर सवाल यह है कि क्या ऐसे नेता को यह समझने की जरूरत नहीं है कि मंच पर किया गया एक मजाक भी भारत की राजनीतिक संस्कृति का संदेश बन सकता है? राहुल गांधी सिर्फ राहुल ही नहीं हैं. वह जिस पद पर वह बैठे हैं, उस पद के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी है.

विपक्ष का काम प्रधानमंत्री को हराना है, देश की गरिमा को नहीं

यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री और देश में अंतर होता है. पीएम मोदी सरकार की आलोचना होनी चाहिए, उनके फैसलों पर सवाल होने चाहिए, उनकी विदेश नीति को गलत बताया जा सकता है. यहां तक कि विपक्ष यह भी कह सकता है कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत शैली ने भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचाया. लेकिन मोदी की आलोचना और भारत की कूटनीतिक गरिमा-दो अलग चीजें हैं. आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और प्रधानमंत्री होगा. लेकिन इटली तब भी इटली रहेगा और भारत तब भी भारत रहेगा. भारत के दूसरे देशों के साथ रिश्ते किसी एक नेता की निजी संपत्ति नहीं हैं. इसलिए विपक्ष जब विदेश नीति पर सवाल उठाता है, तो उससे उम्मीद होती है कि वह सरकार को घेरते हुए भारत की स्थिति को मजबूत करेगा, न कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मंचीय मजाक का विषय बनाएगा.

दुनिया भारत की राजनीति को भी देखती है

आज की दुनिया पहले जैसी नहीं है, नेताओं का हर भाषण कुछ ही मिनटों में देश की सीमाओं के बाहर पहुंच जाता है. सोशल मीडिया ने राजनीतिक वक्तव्यों को राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर कर दिया है. राहुल गांधी का कोई भाषण सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक नहीं रहता. वह भारत के नेता प्रतिपक्ष का भाषण बन जाता है. इसलिए उन्हें यह सोचना होगा कि उनके शब्दों को सिर्फ राजनीतिक मंच पर मौजूद भीड़ सुन रही है या दुनिया भी सुन रही है. भारत जिस वैश्विक भूमिका की बात करता है, उसके नेताओं की भाषा भी उस भूमिका के अनुरूप होनी चाहिए.

(डॉ. अभय पाण्डेय दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. वे समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं.)