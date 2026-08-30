हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत, शुद्धीकरण मामले में जातिगत रंग देने का आरोप

हल्द्वानी रामलीला मैदान में शुद्धीकरण विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है. अमित कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत देकर FIR दर्ज करने की मांग की है.

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी @IANS

कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली के बाद हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धीकरण को लेकर विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है. शुद्धीकरण में शामिल श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा समिति के सदस्य अमित कुमार ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में शिकायत दी है. उन्होंने पुलिस से राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. अमित कुमार का आरोप है कि राहुल गांधी ने शुद्धीकरण की कार्रवाई को जाति से जोड़कर पेश किया.

रैली के बाद मैदान में कराया गया था शुद्धीकरण

अमित कुमार के मुताबिक, 8 अगस्त को रामलीला मैदान में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली हुई थी. उनके अनुसार, रैली खत्म होने के बाद मैदान में कूड़ा-कचरा और कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली थी. इसके बाद 11 अगस्त को उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मैदान की सफाई की. इसके बाद वहां हवन और शुद्धीकरण भी कराया गया. शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पूरी कार्रवाई का मकसद मैदान की सफाई और धार्मिक शुद्धीकरण था. इसका जाति से कोई लेना-देना नहीं था.

राहुल गांधी पर जातिगत रंग देने का आरोप

अमित कुमार का आरोप है कि 29 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने हल्द्वानी में हुए शुद्धीकरण को छुआछूत से जोड़कर टिप्पणी की. उनका कहना है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से शुद्धीकरण में शामिल लोगों को दलित विरोधी और छुआछूत करने वाला बताया गया. इसी को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दी है. अमित कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि इस बयान से उनके और शुद्धीकरण में शामिल दूसरे लोगों के सम्मान और सामाजिक छवि पर असर पड़ा है.

शिकायतकर्ता ने खुद को अनुसूचित जाति से बताया

अमित कुमार ने कहा कि वह खुद अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं. उनका कहना है कि जिस कार्रवाई को राहुल गांधी की ओर से छुआछूत से जोड़कर देखा गया, उसमें वह खुद शामिल थे. उनके मुताबिक, शुद्धीकरण का मकसद सिर्फ रामलीला मैदान की सफाई करना और हवन के जरिए धार्मिक प्रक्रिया पूरी करना था. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को नुकसान पहुंचा है. साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है.

पुलिस ने कहा- मामले की जांच जारी

शिकायतकर्ता अमित कुमार ने पुलिस से राहुल गांधी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है. मामले को लेकर हल्द्वानी पुलिस का कहना है कि शिकायत मिली है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है. पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़े तथ्यों को देख रही है. फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति साफ होगी. इस मामले के सामने आने के बाद हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धीकरण को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है.