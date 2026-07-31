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राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला- बोले, पहले Gen Z की हड्डियां तोड़ीं, अब उनके अकाउंट्स हटा रहे हो- नहीं दबा पाओगे उनकी आवाज

पेपर लीक के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर आक्रामक हुई कांग्रेस ने आज एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जेन जी को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर सवाल उठाए हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 31, 2026, 11:25 AM IST
Rahul Gandhi Attaks on pm modi amit shah
राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर फिर बोला हमला, जेन जी को लेकर X पोस्ट किया पोस्ट @IANS

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीती 20 जुलाई को पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प का मुद्दा अब राजनीति के केंद्र में है. पुलिस आंदोलन में शामिल हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं.

इस कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह युवाओं पर एफआईआर और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर उन्हें चुप कराने की कोशिश ककर रही है, लेकिन आप उन्हें डरा नहीं सकते.

और पढ़ें: Breaking News Today: लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक विधेयक

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस संबंध में पोस्ट करते हुए लिखा, ‘पीएम मोदी और अमित शाह- आप जेन जी को चुप कराकर उन्हें डरा नहीं सकते. पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ीं. अब आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और उनके अकाउंट (सोशल मीडिया) बंद करवा रहे हैं. आप भारत का अतीत हैं और भारत के भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इसे लेकर सावधान रहो.’

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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