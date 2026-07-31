राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला- बोले, पहले Gen Z की हड्डियां तोड़ीं, अब उनके अकाउंट्स हटा रहे हो- नहीं दबा पाओगे उनकी आवाज

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीती 20 जुलाई को पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प का मुद्दा अब राजनीति के केंद्र में है. पुलिस आंदोलन में शामिल हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं.
इस कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह युवाओं पर एफआईआर और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर उन्हें चुप कराने की कोशिश ककर रही है, लेकिन आप उन्हें डरा नहीं सकते.
राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस संबंध में पोस्ट करते हुए लिखा, ‘पीएम मोदी और अमित शाह- आप जेन जी को चुप कराकर उन्हें डरा नहीं सकते. पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ीं. अब आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और उनके अकाउंट (सोशल मीडिया) बंद करवा रहे हैं. आप भारत का अतीत हैं और भारत के भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इसे लेकर सावधान रहो.’
PM Modi and Amit Shah – you cannot threaten Gen Z into silence.
First you broke their bones. Now you are filing FIRs and taking down their accounts.
You are India’s past. Be careful about how you treat India’s future.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 31, 2026
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