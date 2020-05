नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत की. ये मजदूर पैदल अपने घरों को लौट रहे थे. राहुल गांधी ने दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास इन मजदूरों के साथ बैठकर बातचीत की और उनका हाल जाना. जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन मजदूरों को उन्हें अपने घरों तक ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की. इस दौरान मोनू नाम के एक मजदूर ने बताया कि वे हरियाणा से चल कर आए हैं और झांसी जा रहे हैं. Also Read - कोरोना से लड़ाई के लिए भारत को वेंटिलेटर देगा अमेरिका, पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा धन्यवाद

राहुल गांधी ने शाम के समय सुखेदव विहार इलाके के फ्लाईआवेर के निकट मजदूरों से करीब एक घंटे तक बातचीत की. सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की श्रमिकों के साथ बातचीत के दौरान सामाजिक दूरी का खयाल रखा गया था. कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने जिन श्रमिकों से मुलाकात की उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया. हालाकि बाद में पुलिस ने कहा कि ये खबर गलत है. Also Read - Auraiya Accident : औरैया सड़क हादसे पर सीएम योगी की कार्रवाई, दो पुलिस अधिकारी हुए सस्पेंड

बता दें कि ऐसी खबरें आईं थीं कि राहुल गांधी से मिलने वाले प्रवासियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था. हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह गलत सूचना है. सूत्रों ने बताया कि प्रवासियों को उसी जगह पर रोककर रखा गया था. वे बड़ी संख्या में थे इसलिए नियमों के अनुसार उन्हें एक साथ वाहन पर चढ़ने की अनुमति नह दी गई थी. हालांकि बाद में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी कारों में बिठाकर उनके राज्य ले गए. Also Read - राहुल गांधी ने कहा- देश में आंधी अभी आई नहीं, आने वाली है, लोगों के खातों में रुपए भेजे जाएं

The pain of the people can only be understood by leaders who care. Here are a few glimpses of Shri @RahulGandhi interacting with migrant labourers in Delhi.#RahulCaresForIndia pic.twitter.com/wo0ULmpT7L

— Congress (@INCIndia) May 16, 2020