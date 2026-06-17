बच्चों को टेंशन देता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, 100 में से 80 इंजीनियर बेरोजगार- केंद्र पर भड़के राहुल गांधी

राहुल गांधी का कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ जब कोटा लगातार छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और आत्महत्या की घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना हुआ है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 17, 2026, 10:55 PM IST
बच्चों को टेंशन देता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, 100 में से 80 इंजीनियर बेरोजगार- केंद्र पर भड़के राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोटा में छात्र-छात्राओं की राय जानी. (ANI)

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार (17 जून 2026) को राजस्थान के कोटा में छात्रों के साथ खास बातचीत की. राहुल गांधी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की और प्रतियोगी परीक्षाओं के बढ़ते दबाव, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा- “हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है. यह उन्हें स्ट्रेस (तनाव) देता है. मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि आगे से किसी भी बच्चे को ऐसा (आत्महत्या जैसा) कदम न उठाना पड़े.”

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राहुल गांधी ने कहा- “पांच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपके परिवारों की जेब से उतना पैसा छीन लिया जाता है, जितना पांच मंत्रालयों का बजट है. NEET-JEE सहित 5 परीक्षाओं की तैयारी पर परिवारों की जेब से 5 लाख करोड़ चले जाते हैं.”

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जेब खाली करने वाला सिस्टम

राहुल गांधी ने कहा- “देश का एजुकेशन सिस्टम पढ़ाई, परीक्षा और रोजगार के नाम पर सिर्फ छात्रों और उनके परिवारों की जेब से पैसा खींचने का काम कर रहा है.

थोपे जाते हैं करियर ऑप्शन

राहुल गांधी ने कहा, “देश के युवाओं के पास एजुकेशन में सिर्फ पांच ही ऑप्शन क्यों हैं? हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों बनना चाहता है, जबकि और भी कई करियर ऑप्शंस मौजूद हैं. यही हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है.”

कांग्रेस सांसद ने कहा, “एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जहां बच्चे और युवा अपने मन की चीज कर सकें, अपनी पसंद की स्ट्रीम चुन सकें और उसकी तैयारी में लाखों रुपये का भारी-भरकम खर्च न हो.”

आज 100 में से 80 इंजीनियर बेरोजगार

राहुल गांधी ने कहा- “यह सिस्टम सिर्फ पैसे वसूलने का सिस्टम बन चुका है. एक हजार लोगों में से केवल 12 को रोजगार मिलता है, बाकी लोग क्या करेंगे? कोई कुली बनेगा, तो कोई ओला-उबर चलाएगा. हिंदुस्तान में आज 100 में से 80 इंजीनियर बेरोजगार हैं.”

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मार्क्स ने नहीं आती सफलता और असफलता

राहुल गांधी ने छात्रों से कहा, “जिंदगी में सफलता और असफलता को केवल परीक्षा के अंकों या किसी एक प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम से नहीं आंकना चाहिए. युवाओं को केवल नौकरी पाने की मशीन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनकी रचनात्मकता, सोच और प्रतिभा को भी महत्व दिया जाना चाहिए.”

रोजगार संकट सबसे बड़ी चुनौती

राहुल गांधी ने कहा कि आज के समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रोजगार का संकट है. पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी हासिल करना कई युवाओं के लिए कठिन होता जा रहा है. उनके मुताबिक शिक्षा व्यवस्था और रोजगार बाजार के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है, ताकि युवाओं को पढ़ाई के बाद अवसर मिल सकें.

मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी उठाया

संवाद के दौरान मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. राहुल गांधी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों पर अक्सर इतना दबाव होता है कि वे तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करने लगते हैं. उन्होंने छात्रों से कहा कि कठिन परिस्थितियों में परिवार, दोस्तों और शिक्षकों से बातचीत करते रहना बेहद जरूरी है. किसी परीक्षा में असफल होना जीवन की असफलता नहीं है.

कोटा सबसे बड़ा कोचिंग हब

कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, जहां हर साल लाखों छात्र JEE और NEET जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहुंचते हैं. लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में यहां छात्रों के मानसिक तनाव और आत्महत्या के मामलों ने चिंता बढ़ाई है. इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी का यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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