जम्मू: जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य का दौरा करने के लिए पूर्व शर्तें लगाने के लिए मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की और आरोप लगाया कि गांधी विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लाने की बात करके अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.

J&K Governor’s office: Rahul Gandhi was responding to fake news possibly spread from across the border about situation in Kashmir, which is peaceful with negligible incidents. He can check for himself from various Indian channels which have reported correct position in the valley pic.twitter.com/1XJCGWvno9

