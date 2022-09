कांग्रेस (Congress) ने बुधवार को कन्याकुमारी से अपनी ‘भारत जोड़ो’ यात्रा (Bharat Jodo Yatra) की औपचारिक शुरुआत की और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कहा कि यह यात्रा भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है तथा यह कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी. पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, (PM Narendra Modi) भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मौजूदा समय में तिरंगे पर हमला किया जा रहा है.Also Read - Deshhit: भारत जोड़ों यात्रा से होगी राहुल गांधी की Re-Launching, बीजेपी बोली भारत पहले से एकजुट | Watch Video

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन (CM MK Stalin) ने इस यात्रा की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) सौंपा और फिर कन्याकुमारी के तट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित किया. कांग्रेस की रैली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश पढ़ा गया. उन्होंने कहा कि 'भारत जोड़ो " यात्रा भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है और यह पार्टी के संगठन के लिए संजीवनी का काम करेगी.

राहुल गांधी ने यात्रा की औपचारिक शुरुआत के मौके पर यह दावा भी किया कि मोदी सरकार सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) का उपयोग करके विपक्षी नेताओं को डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई भी विपक्षी नेता भाजपा से डरने वाला नहीं है. कांग्रेस नेता ने महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, नोटबंदी का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि देश गहरे आर्थिक संकट से घिर गया है और अब बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है. ‘भारत जोड़ो’ यात्रा की बुधवार शाम औपचारिक शुरुआत हुई, हालांकि राहुल गांधी और उनके साथ चलने वाले 118 अन्य ‘भारत यात्री’ बृहस्पतिवार को विधिवत पैदल मार्च की शुरुआत करेंगे.

राहुल गांधी ने बड़ी संख्या में मौजूद नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी में तिरंगे का उल्लेख करते हुए कहा, “यह तिरंगा कोई उपहार में नहीं मिला है, बल्कि भारत की जनता ने हासिल किया है. यह तिरंगा हर भारतीय, हर व्यक्ति के धर्म, हर व्यक्ति की भाषा और हर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है.” उन्होंने कहा कि यह ध्वज हर समुदाय, हर प्रदेश, हर वर्ग और हर धर्म का है. राहुल गांधी ने कहा, “इस ध्वज के साथ एक-एक भारतीय की पहचान जुड़ी है। यह ध्वज हर व्यक्ति को सुरक्षा, जीवन जीने के अधिकार और आस्था के अधिकार की गारंटी देता है.” उन्होंने दावा किया, ‘‘आरएसएस और भाजपा हर संस्था पर आक्रमण कर रहे हैं. वे ध्वज को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं…भाइयों और बहनों, आज तिरंगे पर हमला हो रहा है.’’

राहुल गांधी ने ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में खुद से हुई पूछताछ का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, ‘‘वे सोचते हैं कि ईडी, सीबीआई का उपयोग करके विपक्ष को डरा लेंगे. समस्या है कि वे भारत के लोगों को समझते नहीं हैं. आप कितनी भी पूछताछ कर लो, कोई भी विपक्षी नेता भाजपा से डरने वाला नहीं है.’’

राहुल गांधी ने भाजपा की सोच को देश के लिए विभाजनकारी करार दिया लेकिन कहा कि यह देश नहीं बंटेगा और एकजुट रहेगा. उन्होंने दावा किया कि भारत बहुत बड़े आर्थिक संकट से घिरा है और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है. राहुल गांधी ने कहा, ‘‘नोटबंदी, गलत जीएसटी, कृषि विरोधी तीन कानून, ये सब कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाए गए कदम थे. यह वही विचार है जो अंग्रेजों का हुआ था कि भारत को बांटों, भारत के लोगों को एक दूसरे से लड़ाओ और फिर भारत को लूटो.’ उनके अनुसार, अंग्रेजों के समय ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ होती थी और आज तीन-चार कंपनियां पूरे भारत को नियंत्रित कर रही हैं.

कांग्रेस नेता ने यात्रा की शुरुआत के मौके पर आने के लिए स्टालिन का धन्यवाद किया. कांग्रेस की इस जनसभा में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ‘राहुल-राहुल’ के नारे लगाए. कन्याकुमारी के तटीय इलाके का यह आयोजन स्थल राहुल गांधी की तस्वीरों और तिरंगे से पटा पड़ा था. राहुल गांधी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ शुरू करने से पहले श्रीपेरंबदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए. यहीं पर तीन दशक पहले एक आतंकवादी हमले में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी. यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और कामराज मेमोरियल भी गए.

