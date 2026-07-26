राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूछा- क्या आपने पैलेट गन और बल प्रयोग को मंजूरी दी थी?

CJP Protest: राहुल गांधी ने अमित शाह को पत्र लिखकर छात्रों पर बल प्रयोग और पैलेट गन के कथित इस्तेमाल पर सवाल उठाए उन्होंने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/rahul-gandhi-letter-amit-shah-pellet-gun-use-student-protest-delhi-police-action-8484884/ Copy

Rahul Gandhi Letter Amit Shah (Image: PTI)

CJP Protest: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उन्होंने 20 जुलाई 2026 को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित बल प्रयोग की जवाबदेही तय करने की मांग की. राहुल गांधी ने कहा कि छात्र बेहतर और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे. उनका आरोप है कि उनकी बात सुनने के बजाय सुरक्षाबलों ने छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया. राहुल ने सवाल उठाया कि क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन चलाने की अनुमति गृह मंत्री ने दी थी. अगर नहीं, तो यह आदेश किसने दिया था? उन्होंने कहा कि इस मामले में देश को जवाब मिलना चाहिए और जिम्मेदार लोगों की पहचान होनी चाहिए.

राहुल गांधी बोले- छात्रों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी

राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है. ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों की सुरक्षा की जाए और बातचीत के जरिए उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों के साथ हुई कार्रवाई ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को नुकसान पहुंचाया है. राहुल गांधी के मुताबिक, प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ छात्राओं के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया. राहुल ने कहा कि देश के युवा और छात्र अपने सवालों के जवाब और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से छात्रों की आवाज सुनने की अपील की.

पैलेट गन के इस्तेमाल पर अमित शाह से मांगा जवाब

राहुल गांधी ने अपने पत्र में पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आई खबरों के मुताबिक, एक पत्रकार समेत कई लोग प्रदर्शन के दौरान घायल हुए. राहुल ने 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचाब से मुलाकात का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, साहिल की आंख में पैलेट गन का छर्रा लगा है और उसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा है.

राहुल गांधी ने कहा कि वह छात्र केवल अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था. उन्होंने अमित शाह से पूछा कि दिल्ली में तैनात सुरक्षाबल गृह मंत्रालय के तहत आते हैं, तो क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन जैसे घातक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी? उन्होंने यह भी पूछा कि सादे कपड़ों में छात्रों पर लाठी चलाते दिख रहे लोग कौन थे और उन्हें किसके आदेश पर वहां तैनात किया गया था.

कांग्रेस ने भी सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की

राहुल गांधी ने बाद में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के खिलाफ पैलेट गन, लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया. कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी छात्रों से माफी मांगने की मांग की. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राहुल गांधी का पत्र सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि गृह मंत्री को संसद में इन सवालों का जवाब देना चाहिए.

वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि छात्रों पर हुई कार्रवाई की जिम्मेदारी ऊपर तक तय होनी चाहिए. उनका कहना था कि पुलिस और सुरक्षाबलों की कार्रवाई को लेकर सवाल गृह मंत्री से पूछे जाने चाहिए. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोपों को खारिज किया है. पुलिस का कहना है कि मार्च के दौरान उसके किसी जवान ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन नहीं चलाई.

छात्रों के आंदोलन ने 20 जुलाई की कार्रवाई के बाद पकड़ा जोर

यह आंदोलन नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने और छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था की मांग को लेकर शुरू हुआ था. इसका नेतृत्व ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ यानी कॉजपा ने किया. यह मंच शुरुआत में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन पहल के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में युवाओं के बड़े आंदोलन में बदल गया. आंदोलन 20 जून को जंतर-मंतर से शुरू हुआ था.

बाद में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और ‘ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन’ के छह कार्यकर्ताओं के जुड़ने से इसे और समर्थन मिला. 20 जुलाई को सरकार और कॉजपा नेताओं के बीच पहली औपचारिक बातचीत हुई. इसी दिन संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई हुई, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया. अब राहुल गांधी के पत्र के बाद पैलेट गन, बल प्रयोग और सादे कपड़ों में मौजूद लोगों की भूमिका को लेकर सरकार से जवाब मांगने का मुद्दा और तेज हो गया है.

(इनपुट: PTI)