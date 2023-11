विधानसभा चुनाव खत्म होते ही विदेश रवाना होंगे Rahul Gandhi, इन 4 देशों की यात्रा का है प्लान

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद विदेश दौरे पर जा रहे हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि राहुल गांधी इंडोनेशिया (Indonesia), सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम का दौरा करेंगे. सिंगापुर (Singapore) और मलेशिया (Malaysia) में वह प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे. इंडोनेशिया में वह राजनयिकों से मुलाकात करेंगे, उनकी वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी (Vietnam Communist Party) से भी मुलाकात होने की संभावना है.

Congress MP Rahul Gandhi likely to travel abroad on December 9. He will be visiting Indonesia, Singapore, Malaysia and Vietnam. In Singapore and Malaysia, he will meet the Indian diaspora. In Indonesia, he will meet diplomats, he is also likely to meet Vietnam Communist Party… pic.twitter.com/L2sImlUk3o

— ANI (@ANI) November 28, 2023