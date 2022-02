Uttarakhand Polls 2022: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आज शनिवार को उत्‍तराखंड में चुनाव प्रचार किया. उन्‍होंने ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में चुनावी मीटिंग को संबोधित किया. राहुल गांधी ने हरिद्वार में चार बड़े चुनावी वादे (making 4 promises) किए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरिद्वार में कहा, हम आपसे 4 वादे कर रहे हैं. हम 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे. हम 500 रुपए से कम का एलपीजी सिलेंडर देंगे. हम यहां ‘न्याय’ योजना भी लागू करेंगे, जिसमें 5 लाख परिवारों को साल में 40,000 रुपए दिए जाएंगे.Also Read - पुलिस ने बताया- मेरठ से खरीदे गए थे ओवैसी पर हमला किये जाने वाले हथियार- AIMIM चीफ ने सीएम योगी से कही यह बात...

We will provide medical facilities at your doorstep… We had promised loan waiver for farmers in Rajasthan, Chhattisgarh and Punjab and we did that: Congress leader Rahul Gandhi in Haridwar #UttarakhandElections2022 pic.twitter.com/UOAEaB7Xdi

Punjab Polls 2022: नवजोत सिंह सिद्धू के बदले तेवर, कहा- 'सीएम चेहरे पर आलाकमान के फैसले का करेंगे सम्मान'

वहीं हरिद्वार से पहले उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसानों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का समय 'गोल्डन पीरियड' क्यों था. वह गोल्डन पीरियड इसलिए था, क्योंकि उस समय किसानों और सरकार के बीच साझेदारी थी. उस समय सरकार के दरवाजे आपके लिए खुला करते थे, वह बंद नहीं थे.

Udham Singh Nagar, Uttarakhand | Earlier (in UPA govt) India was led by a prime minister of the country but today’s India is being led by a king, who just take decisions & listen to no one: Congress leader Rahul Gandhi while addressing a gathering of farmers at Kichha Mandi pic.twitter.com/424zxsbb8r

