बिधूड़ी के बयान पर मचे बवाल के बीच Danish Ali से मिले Rahul Gandhi, कहा- 'नफरत के बाजार में...' | VIDEO

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri) के बसपा सांसद दानिश अली (BSP MP Danish Ali) को लेकर संसद में दिये बयान पर बवाल मचा हुआ है. बिधूड़ी के बयान पर मचे सिसायी घमासान के बीच राहुल गांधी शुक्रवार शाम BSP सांसद के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और एकजुटता दिखाई. मुलाकात के बाद पत्रकारों ने जब उनसे इसे लेकर सवाल किया तो राहुल गांधी ने कहा, ‘नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान.’ मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद रमेश बिधूड़ी ने गुरुवार को लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. राहुल गांधी शुक्रवार शाम दानिश अली के आवास पर पहुंचे और उन्हें गले लगाया. उनके साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे.

मुलाकात के बाद दानिश अली ने कहा कि राहुल जी कल सदन में नहीं थे. वह सिर्फ मेरा हौसला बुलंद करने के लिए यहां आए थे, कि अपने आप को अकेला नहीं समझिये. इस देश का हर वह व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है वह आपके साथ खड़ा है. उन्होंने इतना ही कहा कि इसे दिल पर मत लीजिए. अपनी सेहत का खयाल रखिये.

