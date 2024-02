राहुल गांधी पहुंचे वायनाड, हाथियों के हमले में मारे गए लोगों के परिवार से मिले

कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया. उन्होंने हाल ही में जंगली हाथियों के हमले के दो पीड़ितों के घर जाकर संवेदना व्यक्त की. राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष के समाधान की मांग कर रहे स्थानीय लोगों के उग्र होते विरोध के मद्देनजर वाराणसी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अचानक रोकने के बाद शनिवार रात पड़ोसी कन्नूर जिले में पहुंचे. कन्नूर से वह सड़क मार्ग से वायनाड के लिए रवाना हुए, इस दौरान उनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और अन्य स्थानीय नेता भी थे.

वह पीड़ित अजी (42) के घर पर 20 मिनट से अधिक समय तक रुके. अजी को पिछले हफ्ते वायनाड जिले के मननथावाड़ी इलाके में एक रेडियो कॉलर लगे हाथी ने कुचलकर मार डाला था, जिसके बाद बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था. अजी के परिजनों से मुलाकात के बाद वह वन विभाग के इको-टूरिज्म गाइड पॉल के आवास पर गए और वहां कुछ समय बिताया.

इको-टूरिज्म गाइड पॉल को शक्रवार को कुरुवा द्वीप के पास एक जंगली हाथी ने मार डाला था. गांधी दोपहर में प्रयागराज रवाना होने से पहले कलपेट्टा में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) विश्राम गृह में जिले के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में भी भाग लेंगे. क्षेत्र में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शनिवार को की गई हड़ताल के दौरान शनिवार को यहां हिंसा देखने को मिली थी.

#WATCH | Kerala: Congress MP Rahul Gandhi meets the family members of Forest Department watcher VP Paul, who was killed by a wild elephant in Wayanad. pic.twitter.com/LTsusloaAN

— ANI (@ANI) February 18, 2024