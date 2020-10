मोगा: कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र द्वारा लागू नये कृषि कानूनों के खिलाफ मोगा में रविवार को आयोजित ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व किाय. राहुल गांधी रविवार दोपहर मोगा पहुंचे. वह आज से शुरू हो रही तीन दिवसीय ट्रैक्टर रैलियों का नेतृत्व करेंगे. मोगा के बदनी कलां में वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे. मोगा में रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि मैं इस बात की गारंटी देता हू कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वह इन तीनों काले कानून को खत्म कर देगी. Also Read - कृषि कानून: कल पंजाब से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे राहुल, हरियाणा में हो सकते हैं गिरफ्तार!

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कांग्रेस महासचिव एवं पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, राज्य के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल और अन्य नेता भी रैली में शामिल होने के लिए मोगा पहुंचे. Also Read - हाथरस कांड: क्या हैं पीड़िता के परिवार की मांगे और सरकार से सवाल? प्रियंका, राहुल ने बताई हर बात

राज्य के पूर्व मंत्री और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू भी मोगा में हैं, जो पिछले कुछ समय से कांग्रेस की सभी गतविधियों से दूरी बनाकर चल रहे थे. ‘खेती बचाओ यात्रा’ के नाम से निकाली जा रही ट्रैक्टर रैलियां करीब 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी और विभिन्न जिलों तथा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरेंगी.

They are trying to impose America’s failed system on us. Capitalists are running this country. Benefits to farmers are labelled as ‘subsidies’ whereas relaxations worth lakhs of rupees given to the rich are called ‘incentives’: Navjot S Sidhu, on agriculture laws, in Moga, Punjab pic.twitter.com/Dw8oWbZwJI

