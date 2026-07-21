राहुल गांधी ने कौन-कौन सी मांगें रखी थीं? जानिए किस शर्त पर सरकार से नहीं बनी बात

Rahul Gandhi NEET Protest: राहुल गांधी ने सरकार से संसद में NEET मुद्दे पर चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग रखी. जितेंद्र सिंह ने उनके रुख पर सवाल उठाए.

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Rahul Gandhi NEET protest (Image: INC/x)

Rahul Gandhi NEET Protest: नई दिल्ली में CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया. मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया. इसी दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन उनसे बातचीत करने पहुंचे. सरकार की ओर से राहुल गांधी से धरना खत्म करने की अपील की गई. जितेंद्र सिंह के मुताबिक, बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने सबसे पहले संसद में NEET और उससे जुड़े आंदोलन के सभी मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग रखी.

संसद में चर्चा की मांग पर सरकार ने क्या कहा?

जितेंद्र सिंह के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि अगर सरकार संसद में NEET और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है, तो वह अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे. इसके बाद सरकार के शीर्ष नेतृत्व से अनुमति लेने के बाद उन्हें बताया गया कि सरकार संसद में इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. जितेंद्र सिंह का दावा है कि सरकार की ओर से राहुल गांधी की पहली मांग को मानने की बात कहे जाने के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ और राहुल गांधी ने अपनी मांगों में एक और बात जोड़ दी.

राहुल गांधी ने फिर रखी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

संसद में चर्चा की मांग माने जाने की जानकारी मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगें हैं. इनमें पहली मांग संसद में NEET और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा और दूसरी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी. जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि उन्होंने शुरुआत में सिर्फ संसद में चर्चा की मांग रखी थी, तो उन्होंने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गई हैं. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल सका.

कुछ समय पहले, यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ अन्य वरिष्ठ नेता, जैसे कि श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी इत्यादि अकस्मात ही अकबर रोड़ के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गयेहैं। सरकार ने इस वरिष्ठ… — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) July 21, 2026

धरना खत्म करने को लेकर भी हुई बातचीत

जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार की ओर से राहुल गांधी से धरना खत्म करने की अपील की गई थी. उनका कहना था कि जिस जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा था, वह धरने के लिए तय जगह नहीं थी और इससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी. हालांकि, जितेंद्र सिंह के अनुसार, राहुल गांधी ने इस अपील को भी नहीं माना. उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वह अपनी मर्जी से जहां बैठना चाहें, वहां बैठ सकते हैं. इसके बाद राहुल गांधी और सरकार के बीच बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी.

जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरे घटनाक्रम को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता का अपनी बात से पीछे हटना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि सरकार NEET और उससे जुड़े आंदोलन के सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि पार्टी ने इस मुद्दे पर नियमों के तहत औपचारिक चर्चा के लिए अब तक कोई नोटिस नहीं दिया है. उन्होंने राहुल गांधी के रवैये को लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताया. हालांकि, इस पूरे मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से रखे गए पक्ष को भी ध्यान में रखना जरूरी है.