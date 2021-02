नई दिल्ली: किसान आंदोलन (Kisan Andolan) से जुड़ी एक टूलकिट (Toolkit) सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिशा रवि को अरेस्ट किया, इसके बाद उन्हें पांच दिन की रिमांड पर भेजा गया है. 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की इस गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल सहित कई बड़े नेताओं ने दिशा रवि को तुरंत रिहा करने की मांग की है. Also Read - दिशा रवि के बाद दो और एक्टिविस्ट के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, दिल्ली पुलिस ने कहा- टूलकिट केस में ये भी शामिल

दिशा रवि के बचाव में ट्वीट करते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लिखा- बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल कि सच ज़िंदा है अब तक! वो डरे हैं, देश नहीं! भारत चुप नहीं रहेगा. इसके साथ ही प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने ट्वीट किया कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से. दिशा रवि को रिहा किया जाए.

राहुल-प्रियंका के साथ ही दिशा रवि के समर्थन में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भी ट्वीट किया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 21 साल की दिशा रवि को अरेस्ट करना लोकतंत्र पर हमला है. किसानों (Farmers Protest) को सपोर्ट करना अपराध नहीं है.

Arrest of 21 yr old Disha Ravi is an unprecedented attack on Democracy. Supporting our farmers is not a crime.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 15, 2021