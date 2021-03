Rahul Gandhi Push-ups Video: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) तमिलनाडु दौरे पर हैं. कहीं रोड शो तो कहीं छात्र-छात्राओं के साथ बातचीत कर रहे हैं. आज कन्याकुमारी (Kanyakumari) में रोड शो के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने तमिलनाडु के ही एक कॉलेज में छात्र-छात्राओं के सवालों के जवाब दिए. इसके साथ ही यहाँ राहुल गांधी अलग अंदाज़ में दिखे. Also Read - VIDEO: राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में किया रोड शो, छात्राओं के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने यहाँ की छात्राओं के आग्रह पर पारंपरिक नृत्य (Rahul Gandhi Dance) में हिस्सा लिया. राहुल गांधी इसके बाद एक छात्र से बातचीत करने लगे. छात्र ने मार्शल आर्ट (Martial Art) करने को कहा. इस पर राहुल गांधी ने उसे स्टेप भी बताए. इसके बाद एक छात्रा ने राहुल गांधी से कहा कि क्या वह पुश अप्स (Rahul Gandhi Push-ups Video) कर सकते हैं. राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, कर सकते हैं. Also Read - बिहार में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने बरसाईं अंधाधुंध गोलियां

इसके बाद राहुल गांधी ने छात्र के साथ पुश अप्स किए. राहुल गांधी ने एक साथ 15 पुश अप्स किए. इस पर छात्रों ने तालियाँ बजाईं. इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम कुछ और कठिन करते हैं. इसके बाद राहुल ने एक हाथ से पुश अप किया. राहुल गांधी के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा मिल रही है. Also Read - गुलाम नबी आज़ाद ने की PM मोदी की तारीफ़ तो बजी तालियाँ, कहा- वो चाय बेचते थे, कम से कम अपनी...

#WATCH: Congress leader Rahul Gandhi doing push-ups and ‘Aikido’ with students of St. Joseph’s Matriculation Hr. Sec. School in Mulagumoodubn, Tamil Nadu pic.twitter.com/qbc8OzI1HE

— ANI (@ANI) March 1, 2021