नेशनल हेराल्ड अखबार (National Herald) से जुड़े कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार के बाद मंगलवार को भी पूछताछ की. जांच एजेंसी ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi News) से मंगलवार को 10 घंटे तक पूछताछ की. राहुल गांधी को एक बार फिर बुधवार को पूछताछ के लिए ED ने समन किया है. इससे पहले सोमवार को भी राहुल गांधी से 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई थी.Also Read - अग्निपथ योजना: युवाओं को मिलेगा बेहतर भविष्य का अवसर, Defense System को बदलने की तैयारी | Watch Video

