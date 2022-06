नेशनल हेराल्ड अखबार (National Herald Case) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी करीब 8 घंटे तक पूछताछ की. जांच एजेंसी ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi News) को शुक्रवार को पूछताछ के लिए फिर तलब किया है. बीते तीन दिनों में राहुल से 30 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की जा चुकी है. राहुल गांधी रात करीब साढ़े 9 बजे APJ अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय से बाहर निकले. बुधवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ के बाद ED अब तक राहुल गांधी से कई सत्रों में करीब 30 घंटे पूछताछ कर चुकी है.Also Read - शेख हुसैन ने की PM मोदी की मृत्यु की कामना, मचा बवाल | Watch video

ED asks Congress leader Rahul Gandhi to appear on Friday to rejoin the investigation in the National Herald case. pic.twitter.com/7ppYfCn0kJ

— ANI (@ANI) June 15, 2022