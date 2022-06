नेशनल हेराल्ड (National Herald) से जुड़े एक मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ की. सोमवार को जांच एजेंसी और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बीच सवाल-जवाब का सिलसिला करीब 9 घंटे तक चला. इस दौरान उनसे दो चरणों में पूछताछ की गई. पहले दौर की पूछताछ के बाद राहुल गांधी अस्पताल में भर्ती अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने गए और वापस आकर फिर ED के सवालों का जवाब दिया. रिपोर्ट के मुताबिक ED ने राहुल गांधी को मंगलवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है.Also Read - नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ED ने की पूछताछ, पूछे गए ये सवाल

Congress leader Rahul Gandhi has been asked to rejoin the National Herald investigation again tomorrow: Sources

(File photo) pic.twitter.com/lAqMsbA0tn

— ANI (@ANI) June 13, 2022