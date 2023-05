कौन बनेगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री, अब राहुल गांधी करेंगे फैसला! बैक डोर से खड़गे के घर पहुंचे

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में सफल रही. 13 मई को मतगणना के बाद से ही लगातार कांग्रेस में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? को लेकर चर्चा और मीटिगों का दौर चल रहा है. इस रेस में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार सबसे आगे बताए जा रहे हैं. इस बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूदा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे हैं.

प्रश्न यही है कि क्या अब राहुल गांधी तय करेंगे मुख्यमंत्री? चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन दिन बाद भी अभ तक तय नहीं हो पाया है कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. इस बीच राहुल गांधी मौजूदा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे हैं. बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी सामने के गेट से जाने की बजाय पीछे के गेट से खड़गे के 10 राजाजी मार्ग स्थित घर में पहुंचे.