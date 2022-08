Rajiv Gandhi Birth Anniversary : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 78वीं जयंती है. इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi), प्रियंका गांधी (Priyanaka Gandhi) ने वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. राहुल-प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra), सांसद केसी वेणुगोपाल और एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) भी मौजूद थे. इस मौके पर राहुल गांधी अपने पिता को याद करते भावुक नजर आए. उन्होंने ट्वीट में राजीव गांधी की एक वीडियो को शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “पापा, आप हर पल मेरे साथ, मेरे दिल में हैं. मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि देश के लिए जो सपना आपने देखा उसे पूरा कर सकूं.”Also Read - केरल: महात्मा गांधी की तस्वीर को क्षतिग्रस्त करने के मामले में राहुल गांधी के ऑफिस के दो कर्मचारियों समेत 4 व्यक्ति अरेस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.मोदी ने ट्वीट किया, ''हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि.

On his birth anniversary, tributes to our former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi.

