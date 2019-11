नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शुक्रवार को कहा कि वह लोकसभा में विवादित बयान देने वाली बीजेपी सांसद (BJP MP) प्रज्ञा सिंह (Pragya Singh Thakur) को आतंकवादी बताने वाली अपनी टिप्पणी पर कायम हैं. उन्‍होंने कहा, हां. जो मैंने ट्वीट पर लिखा है, उस पर कायम हूं. उन्होंने यह भी कहा, प्रज्ञा ने वही कहा है, जिसमें वह विश्वास करती हैं. अपने खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की बीजेपी की मांग के बारे में पूछे जाने पर गांधी ने कहा कि इससे उन्हें कोई समस्या नहीं है.

पूर्व कांग्रेस अध्‍यक्ष ने संसद परिसर में मीडियाकर्मियों से कहा, ”गोडसे भी हिंसा का प्रयोग करता था और यह (प्रज्ञा) भी हिंसा का प्रयोग करती हैं.” यह पूछे जाने पर क्या वह प्रज्ञा को आतंकवादी बताने वाली टिप्पणी पर कायम हैं, तो गांधी ने कहा, ”हां. जो मैंने ट्वीट पर लिखा है, उस पर कायम हूं. राहुल ने यह भी कहा, प्रज्ञा ने वही कहा है, जिसमें वह विश्वास करती हैं.”

#WATCH Delhi: Congress MP Rahul Gandhi reacts to BJP MP Nishikant Dubey demanding to bring privilege motion against him for calling BJP MP Pragya Singh Thakur, a ‘terrorist’. He says, “Do it. Do whatever you want to. I have clarified my position.” pic.twitter.com/iNZiQk7ULl

— ANI (@ANI) November 29, 2019