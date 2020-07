नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव की पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान अपनी छवि बनाने पर केंद्रित है और कोई दृष्टिकोण नहीं होने के कारण ही चीन ने घुसपैठ की. उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक दृष्टकोण और विचार से ही देश की रक्षा की जा सकती है. Also Read - LAC से पीछे नहीं हट रही चीनी सेना, भारतीय सैनिक भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार

राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया, ‘प्रधानमंत्री का सौ प्रतिशत ध्यान अपनी छवि बनाने पर है. नियंत्रण में ले ली गई देश की राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसी काम में लगी हैं. किसी भी एक व्यक्ति की छवि राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकल्प नहीं हो सकती.’ उन्होंने कहा, ‘सवाल यह है कि भारत को चीन से कैसे निपटना चाहिए. यदि आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में है तभी आप काम कर पाएंगे, उनसे वो हासिल कर पाएंगे, जो आपको चाहिए. यह सचमुच किया जा सकता है. लेकिन यदि उन्होंने कमजोरी पकड़ ली तो फिर गड़बड़ है.’ कांग्रेस नेता के मुताबिक, आप बगैर किसी स्पष्ट दृष्टिकोण के चीन से नहीं निपट सकते और मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा मेरा मतलब अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से है. बेल्ट एंड रोड, यह धरती की प्रकृति को ही बदलने का प्रयास है. Also Read - अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत का किया समर्थन, 59 चीनी ऐप्स बैन करने पर की सराहना

PM is 100% focused on building his own image. India’s captured institutions are all busy doing this task. Also Read - बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- राहुल गांधी मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ लगते हैं

