नई दिल्लीः पिछले कुछ दिनों से विदेश यात्रा पर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत लौट आए हैं. विदेश से वापस आने के बाद मानहानि के एक मामले में राहुल आज सूरत की सेशंस कोर्ट में पेश हुए. हालांकि अदालत ने आज की सुनवाई टाल दी है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने विवादास्पद टिप्पणी की थी. इसके बाद एक भाजपा नेता की तरफ से उनपर मानहानि का केस किया गया था. कोर्ट में पेश होने के लिए तय समय से 40 मिनट पहले ही राहुल गांधी सूरत एयर पोर्ट पर पहुंच गए थे.

Gujarat: Rahul Gandhi appeared at Surat Court in connection with a case over his comment”Why do all thieves have Modi in their names”. He has filed an application for permanent exemption.Court has given a date of 10th Dec for reply to his application. (earlier visuals) pic.twitter.com/otzMu25rKW

