ये देश सिर्फ अडाणी का नहीं, बीजेपी के साथ मित्रता रखने वालों को ही मिल रहा लाभ, कर्नाटक में सबसे भ्रष्ट सरकार: राहुल गांधी

नई दिल्ली: राहुल गांधी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया है. कर्नाटक के बेलगावी में ‘युवा ध्वनि’ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक में देश की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आने पर सभी रिक्त पदों को भरेगी.

राहुल गांधी ने कहा कि यह देश हम सभी का है, यह सिर्फ चुने हुए दो या तीन लोगों का नहीं है, यह देश सिर्फ अडाणी का नहीं है. भाजपा के साथ मित्रता रखने वाले चुनिंदा लोगों को सभी लाभ मिल रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार हो रहा है. कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आने पर सभी रिक्त पदों को भरेगी.

राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान युवा मेरे पास आते थे और कहते थे कि उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है. काम नहीं मिल रहा है. कहते थे कि कर्नाटक की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है. इस सरकार में हर काम 40 प्रतिशत कमीशन पर होता है.