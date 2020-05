नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह कोरोना वायरस के संकट से निपटने के मकसद से बने ‘पीएम केयर्स’ कोष का ऑडिट सुनिश्चित करें. Also Read - महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1,165 नए मामले सामने आए, आंकड़ा 20,228 पहुंचा

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ पीएम केयर्स कोष को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों से काफी पैसा मिला. यह महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि इस कोष का ऑडिट हो तथा पैसे लेने और खर्च करने का रिकॉर्ड जनता के समक्ष उपलब्ध हो.’’ Also Read - केरल में अबूधाबी से लौटे दो व्यक्तियों में पाया गया कोरोना, राज्य में 17 लोगों का चल रहा इलाज

The #PmCares fund has received huge contributions from PSUs & major public utilities like the Railways. Also Read - जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा पुलिस अफसर की बेटी बनी सब इंस्पेक्टर, शिवराज सरकार ने दी नौकरी

It’s important that PM ensures the fund is audited & that the record of money received and spent is available to the public.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 9, 2020