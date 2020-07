नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव को लेकर शुक्रवार को दावा किया कि लद्दाखवासियों का कहना है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन ले ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे इनकार करते हैं और ऐसे में कोई तो झूठ बोल रहा है. Also Read - इतिहास गवाह है कि विस्तारवादी ताकतें या तो हार गईं या वापस लौटने के लिए मजबूर हुईं हैं: PM मोदी

उन्होंने लेह के एक निवासी का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘‘लद्दाखवासी कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है. प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली है. निश्चित तौर पर कोई तो झूठ बोल रहा है.’’ कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर उस दिन निशाना साधा है जब मोदी लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं. Also Read - राष्‍ट्रपति शी के नेतृत्व में चीन ने भारत के प्रति आक्रामक विदेश नीति अपनाई है: US आयोग की रिपोर्ट

Ladakhis say:

China took our land. Also Read - PM मोदी के लद्दाख दौरे पर चीन बोला, किसी भी पक्ष को तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए

PM says:

Nobody took our land.

Obviously, someone is lying. pic.twitter.com/kWNQQhjlY7

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 3, 2020