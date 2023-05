पीएम मोदी से राहुल गांधी का सवाल, आप कहते हो कांग्रेस ने आपको 91 बार गाली दी, लेकिन आपने क्या किया...

तुरुवेकेरे (Turuvekere, Karnataka): कांग्रेस नेता (Congress leader) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर उनके इस आरोप को लेकर निशाना साधा कि कांग्रेस की ओर से उन्हें 91 बार अपशब्द कहे गए. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, “यह चुनाव आपके बारे में नहीं है, यह कर्नाटक के लोगों और उनके भविष्य को लेकर है. आप कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार अपशब्द कहे, लेकिन आपने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की कि कर्नाटक के लिए आपने क्या किया? आप अपने अगले भाषण में यह बताइए कि आपने कर्नाटक के लिए क्या किया और अगले पांच साल में आप क्या करेंगे?”

पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि कर्नाटक चुनाव उनके बारे में नहीं है. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस आरोप को लेकर यह बात कही कि कांग्रेस की ओर से उन्हें 91 बार अपशब्द कहे गए.

राहुल ने प्रधानमंत्री से कहा कि उन्हें अपने बारे में बात करने के बदले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए. राहुल ने यहां तुमकुरु जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, “आप (प्रधानमंत्री मोदी) कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, लेकिन आप कर्नाटक के बारे में नहीं बोलते हैं. आप अपने बारे में बोलते हैं. आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले तीन साल में कर्नाटक में क्या किया? आपको अपने भाषणों में इस बारे में बताना चाहिए कि अगले पांच साल में आप क्या करेंगे, आप युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए क्या करेंगे?