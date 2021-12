नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रेस करते हुए मोदी सरकार (Modi Sarkar) पर सीधा हमला बोला है. राहुल गांधी ने कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध के बीच जान गंवाने वाले किसानों और कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के वजूद को ही मानने को मना कर दिया गया. परिजनों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया. राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में मैंने पूछा कि आंदोलन में कितने किसानों की जान गई तो केंद्र सरकार (Union Government) ने कहा कि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. सरकार को पता ही नहीं कि कितने किसानों की जान गई. जब किसान मजदूर को पैसा देने की बात होती है तब सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है, लेकिन जब देश के दो चार पूंजीपतियों की बात आती है तो सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है.Also Read - UP Assembly Election 2022: प्रियंका गांधी के आने से चुनाव में सपा को कितना होगा नुकसान, अखिलेश यादव ने बताया

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने माना कि कृषि कानून गलत थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं माफ़ी मांग रहा हूं. आखिर माफ़ी इसीलिए मांगी कि कृषि कानून गलत थे. अब ये भी मानना पड़ेगा जो किसानों की जान गई उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा. देश की सरकार के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं कि किसानों को आर्थिक रूप से मदद दे. मानवता के तौर पर ही इतना पैसा तो दिया ही जा सकता है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है. नीयत ठीक नहीं है. Also Read - बुंदेलखंड में अखिलेश यादव ने कहा- 'योगी' वही जो दूसरे का दर्द समझे, लॉकडाउन में मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव हुआ

A question was asked in Parliament whether Govt proposes to provide financial assistance to the kins of farmers who died during the farmers’ agitation. Ministry answers that the Ministry of Agriculture has no record in the matter and hence the question doesn’t arise: Rahul Gandhi pic.twitter.com/ayd225qAq6

