'प्रेसमैन बनने का ढोंग मत करो...क्यों हवा निकल गई' मीडियाकर्मी पर भड़के राहुल गांधी; देखें Video

Rahul Gandhi Disqualified As MP: लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस किया. इस दौरान एक सवाल पूछने के दौरान राहुल गांधी रिपोर्टर पर भड़क गए. उन्होंने कहा कि ‘प्रेसमैन बनने का ढोंग मत करो…क्यों हवा निकल गई’. दरअसल, राहुल गांधी से पत्रकार ने सवाल किया कि जो जजमेंट आया है उसको लेकर बीजेपी लगातार कह रही है कि आपने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है. इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भइया देखिए..पहला अपना अटेम्पंट वहां से आया, फिर दूसरा अटेम्प्ट यहां से आया..तीसरा अटेम्प्ट यहां से आया. आप इतना डायेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो. कभी डिस्कशन भी कर लिया करो. घूमघाम कर पूछो..देखो मुस्कुरा रहे हैं.

राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं…राहुल ने अंग्रेजी में Don’t pretend to be a pressman यानी प्रेसमैन बनने का ढोंग मत करो.हवा निकल गई..