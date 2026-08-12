गृह मंत्री का भाषण सुनने में दिलचस्पी नहीं, छात्रों के मुद्दों पर जवाब चाहिए: राहुल गांधी

संसद के मानसून सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा. बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया में आकर बयान दिया कि वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उनका भाषण सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है.

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी @IANS

मीडिया में आकर बोले अमित शाह- जवाब देने को तैयार चर्चा में आएं

राहुल गांधी का पलटवार बोले- भाषण नहीं, छात्रों पर हिंसा का जवाब दो

अमित शाह में सदन में आने की हिम्मत नहीं, वह इस्तीफ दें: राहुल

‘इमेज के गुब्बारे में फिर से हवा भरने की कोशिश में गृहमंत्री, गुब्बारा फट चुका है’

संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे में धुलता जा रहा है. विपक्ष के सांसद दोनों सदनों में हंगामा कर सरकार को घेरने की कोशिश में दिखे हैं और दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार स्थगित होती दिखी है. इस बीच बुधवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया में आकर कहा कि वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं लेकिन इसके लिए उसे चर्चा में आना होगा. अगर विपक्ष सही में इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है तो वह आज दोपहर 2 बजे तक लोकसभा स्पीकर को लिखकर दे दे और आज दोपहर 3 बजे से ही चर्चा शुरू हो जाएगी. मैं एक-एक बात का जवाब देने को तैयार हूं. सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है.

‘भाषण सुनने में दिलचस्पी नहीं’

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चर्चा की इस पेशकश को ठुकरा दिया है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है. वह सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर बयान दें कि पैलेट गन किसने चलवाई और किसने लाठीचार्ज का आदेश दिया?

We don’t want Amit Shah’s lecture. We want answers. • Who shot our students?

• Who ordered it?

• Who blinded one student?

• Who ordered lathis with nails to be used? That order came from the Home Ministry. Did Mr. Amit Shah give the order to shoot our children or not?… pic.twitter.com/C5V5McAlfc — Congress (@INCIndia) August 12, 2026

सुचारू रूप से नहीं चल पा रही संसद

संसद के मानसून सत्र का 18वां दिन है. 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र के ज्यादातर हिस्सा हंगामे की ही भेंट चढ़ा हुआ है. विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है. इस बीच बुधवार को जब गृह मंत्री की ओर से चर्चा की पेशकश हुई तो राहुल गांधी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया.

‘सिर्फ छात्रों पर जवाब दें अमित शाह’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार को संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘गृहमंत्री अमित शाह का बयान या ‘लेक्चर’ सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है. उनकी प्राथमिकता देश की युवा पीढ़ी से जुड़े उन सवालों का जवाब पाना है, जिनका संबंध छात्रों पर हुई कथित हिंसा से है.’

राहुल बोले- किसने दिया गोली चलाने का आदेश?

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. विपक्ष की अन्य पार्टियों ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष जानना चाहता है कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? किसके आदेश से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ? और एक छात्र की आंख की रोशनी जाने की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है?

अमित शाह में संसद आने की हिम्मत ही नहीं है। वो 20 दिनों से गायब हैं। अपने चैंबर में बैठे रहते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा न आ जाए। अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है, उससे… pic.twitter.com/2uf0x6nksd — Congress (@INCIndia) August 12, 2026

उन्होंने गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश गृह मंत्रालय के स्तर से लागू किया गया था. राहुल गांधी ने सीधे अमित शाह से सवाल किया कि क्या उन्होंने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था? उन्होंने कहा कि यदि ऐसा आदेश गृह मंत्री ने दिया था तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि तब वे इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे. वहीं, अगर उन्होंने ऐसा आदेश नहीं दिया था तो राहुल गांधी ने उनकी क्षमता पर सवाल उठाते हुए इस्तीफे की मांग की.

राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह पिछले 20 दिनों से सदन में नजर नहीं आए हैं. गृह मंत्री में सदन का सामना करने की हिम्मत नहीं है और वे संसद में आकर इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते. राहुल गांधी ने छात्रों पर कथित तौर पर कील लगी लाठियों से हमला किए जाने का भी उल्लेख किया और पूछा कि इस तरह की कार्रवाई का आदेश किसने दिया था?

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)