नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने तमिलनाडु में कहा कि भारत ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ एक विचार दूसरे विचारों पर राज करे. हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए, जहाँ विचारों को तरजीह न हो. राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी आरएसएस (RSS) और बीजेपी (BJP) के विचारों के अलावा सब पर हमलावर होते हैं. Also Read - भगवा साफा पहन जम्मू में जुटे वरिष्ठ कांग्रेसी, एक सुर में बोले, 'कमजोर हो रही है पार्टी, गुलाम नबी को दोबारा राज्यसभा क्यों नहीं भेजा'

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कहते हैं कि भारत की एक परंपरा है, एक इतिहास है, और एक ही भाषा है. इसका ये मतलब है कि तमिल भाषा, तमिल का इतिहास और तमिल की परम्पराएँ भारत की नहीं हैं. हम ऐसा भारत नहीं चाहते हैं, जहाँ दूसरे की बातों और दूसरे के विचारों को जगह न हो. Also Read - गुरु रविदास महाराज जयंती: प्रियंका गांधी ने वाराणसी में रविदास मंदिर में मत्था टेका, लंगर छका

PM is attacking all ideas except RSS & BJP. He says India is 1 tradition, 1 history, 1 language… does he mean Tamil language, history, traditions are not Indian? We don’t want an India where one idea dominates all other ideas: Congress leader Rahul Gandhi in Thoothukudi pic.twitter.com/6yR41ZNzyR Also Read - कांग्रेस के G-23 नेता आज जम्मू में साझा करेंगे मंच, पार्टी के नेतृत्व पर उठा चुके हैं सवाल

— ANI (@ANI) February 27, 2021