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'जाति पूछकर नहीं देते चाय', दुकानदारों ने राहुल गांधी के दावे को किया खारिज

स्थानीय निवासी श्याम मधेशिया ने भी राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नौतनवा बाईपास स्थित चाय की दुकान पर किसी से जाति पूछकर चाय नहीं दी जाती. सभी ग्राहकों को एक जैसे कप में चाय दी जाती है और यहां किसी तरह का भेदभाव नहीं होता.

Written by: Ikramuddin
Published: August 30, 2026, 4:01 PM IST
'जाति पूछकर नहीं देते चाय', दुकानदारों ने राहुल गांधी के दावे को किया खारिज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दलितों के लिए अलग कप में चाय दिए जाने के दावे को महाराजगंज और चंदौली के स्थानीय लोगों और चाय दुकानदारों ने खारिज किया है. दुकानदारों का कहना है कि वे किसी ग्राहक की जाति पूछकर चाय नहीं देते और उनके लिए सभी ग्राहक बराबर हैं. आईएएनएस से बातचीत में नौतनवा निवासी राजीव दुबे ने कहा कि वह रोज चाय की दुकान पर आते हैं और उन्होंने वहां कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं देखा. उनके मुताबिक, दुकान पर आने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और राहुल गांधी का दावा गलत है.

राहुल गांधी के आरोपों पर क्या बोले लोग

स्थानीय निवासी श्याम मधेशिया ने भी राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नौतनवा बाईपास स्थित चाय की दुकान पर किसी से जाति पूछकर चाय नहीं दी जाती. सभी ग्राहकों को एक जैसे कप में चाय दी जाती है और यहां किसी तरह का भेदभाव नहीं होता. नौतनवा में चाय की दुकान चलाने वाले संजय मधेशिया ने कहा कि उनकी दुकान पर आने वाले किसी भी व्यक्ति की जाति नहीं पूछी जाती. उन्होंने कहा कि हर ग्राहक का सम्मान किया जाता है और सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पीते हैं. उनके अनुसार, अलग कप को लेकर किया गया दावा सिर्फ अफवाह है.

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दो तरह के कप के दावों नकार दिया

वहीं, नौतनवा निवासी उमेश यादव ने कहा कि दुकान पर आने वाले सभी लोग एक ही तरह के कप में चाय पीते हैं. यहां जाति के आधार पर कोई अलग व्यवस्था नहीं है और इस तरह की बातें बेवजह फैलाई जा रही हैं. चंदौली के चाय दुकानदारों ने भी राहुल गांधी के ‘दो तरह के कप’ वाले दावे को नकार दिया. दुकानदार शारदानंद मिश्रा ने कहा कि किसी ग्राहक से उसकी जाति पूछकर चाय नहीं दी जाती. उनके लिए दुकान पर आने वाला हर ग्राहक देवता के समान है और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है.

चंदौली के दुकानदारों की राय

चंदौली के एक अन्य दुकानदार दीपक कुमार रतवानी ने कहा कि किसी भी दुकानदार के लिए ग्राहक देवतातुल्य होता है और वह अपने ग्राहकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि उनके लिए दलित, पिछड़ा और सामान्य वर्ग सहित सभी ग्राहक समान हैं. रतवानी ने कहा कि जिस कप में ग्राहक चाय पीते हैं, उसी कप में वह खुद भी चाय पीते हैं. उनके मुताबिक, किसी दुकानदार द्वारा ग्राहकों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करना संभव नहीं है और राहुल गांधी का बयान मनगढ़ंत है.

स्थानीय निवासी संतू मल ने भी कहा कि यहां गरीब-अमीर या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता. सभी लोगों को समान नजर से देखा जाता है और ग्राहकों को एक जैसी व्यवस्था के तहत चाय दी जाती है. (इनपुट्स)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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