नयी दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर बृहस्पतिवार को भाजपा पर तंज कसते हुए स्मृति ईरानी एवं कुछ अन्य भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और कहा कि बढ़े हुए दाम वापस होने चाहिए.

I agree with these members of the BJP as they protest the astronomical 150 Rs price hike in LPG cylinders. #RollBackHike pic.twitter.com/YiwpjPdTNX

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 13, 2020