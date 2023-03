राहुल गांधी को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए: आरएसएस सरकार्यवाह होसबाले

समालखा (हरियाणा): कांग्रेस नेता (Congress MP) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा हाल में दिए गए भाषणों में लगातार राष्ट्रीय स्वयं सेवक (RSS) पर निशाना साधने के बीच आरएसएस के सरकार्यवाह (RSS General Secretary) दत्तात्रेय होसबाले (Dattatreya Hosabale) ने मंगलवार को कहा कि उन्हें (राहुल को) ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए और समाज में संघ की स्वीकार्यता की वास्तविकता को देखना चाहिए.

होसबाले ने यह भी कहा कि आरएसएस समान लिंगी विवाह के विषय पर केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से सहमत है और सरकार की तरह वह भी मानता है कि विवाह केवल विपरीत लिंग के दो लोगों के बीच हो सकता है. जब उनसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध हाल में राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह जरूर अपने ‘राजनीतिक एजेंडे’ के तहत ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन आरएसएस राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करता है , इसलिए उनकी संघ से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है.