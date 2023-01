राहुल-प्रियंका गांधी की Snowball Fight देखकर याद आ जाएगा बचपन, Viral हो रहा VIDEO

Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Snowball Fight Video: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ (Bharat Jodo Yatra) का शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम (Sher-I-Kashmir Cricket Stadium) में समापन हो गया. इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दिलचस्प वीडियो सामने आया है. वीडियो में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बर्फ के साथ मस्ती करता देख आपको अपने बचपन के दिन याद जाएंगे. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने खुद यह वीडियो ट्वीट किया है. दोनों एक दूसरे पर स्नोबॉल फेंकते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Sheen Mubarak!😊 A beautiful last morning at the #BharatJodoYatra campsite, in Srinagar.❤️ ❄️ pic.twitter.com/rRKe0iWZJ9 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 30, 2023