'शिक्षा की बर्बादी और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं धर्मेंद्र प्रधान', राहुल गांधी ने पूर्व शिक्षा मंत्री पर साधा निशाना

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भारत की खराब हो चुकी शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं. राहुल गांधी का यह बयान उस समय आया, जब संसद परिसर में भाजपा और एनडीए के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत कर उन्हें माला पहनाई. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि वे भ्रष्टाचार और देश की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था का प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी व्यवस्था की वजह से 26 बच्चों की जान गई और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा.
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कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी के तहत इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि युवाओं के बढ़ते आक्रोश के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा. राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जिस तरह उनका सम्मान किया जा रहा है, वह सम्मान नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है. उन्होंने कहा कि देश का हर छात्र यह सब देख रहा है और इसे याद रखेगा.
राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने दावा किया कि छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम काम कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एके-47 से गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि छात्रों पर एफआईआर नहीं करने और उन्हें रिहा करने का वादा कहां गया. उन्होंने कहा कि इसके उलट छात्रों पर हमले हो रहे हैं और उनके साथ सख्ती बरती जा रही है.
धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद education system के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे।
उसी system ने 26 बच्चों की जान ली, और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया।
इस्तीफ़ा भी नैतिकता से नहीं – युवाओं के आक्रोश से डरकर देना पड़ा।
और आज उसी व्यक्ति को संसद में… pic.twitter.com/7FnxOj6VfX
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 27, 2026
राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जबकि बिहार में एके-47 से फायरिंग की बात सामने आई. उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार देखने को मिला है. उन्होंने केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्रों पर कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ हिंसा करने वालों पर सख्त कदम उठाना चाहिए. (इनपुट्स सहित)
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