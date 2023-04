अचानक मुखर्जी नगर पहुंचे राहुल गांधी, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं से काफी देर तक की बात

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पहुंचकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई युवाओं से मुलाकात की. राहुल गांधी उस दिन इन युवाओं से मिले जब मानहानि के मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सत्र अदालत में खारिज हो गई.

राहुल गांधी मुखर्जी नगर में सड़क किनारे इन युवाओं के साथ बैठकर बातचीत करते हुए दिखे. मुलाकात के दौरान इन युवाओं ने परीक्षा की तैयारी से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गत मंगलवार की शाम अचानक यहां बंगाली मार्केट और पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में पहुंचे थे, जहां उन्होंने गोलगप्पे, तरबूज और कुछ अन्य पकवानों का लुत्फ उठाया था.