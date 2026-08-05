प्रदर्शनकारी छात्रों को माफी मांगने की जरूरत नहीं, ये लोकतंत्र की लड़ाई- राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली स्थित 10 जनपथ पर जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया गया. राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने मीडिया के सामने छात्र-छात्राओं को भी बुलाया जिसमें मुंबई की रिया अहीर भी शामिल रही.
राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कुछ भी गलत नहीं किया है. उनके मुताबिक इन युवाओं को लगातार परेशान किया गया, धमकाया गया और उन पर दबाव बनाया गया. उन्होंने कहा कि ये छात्र देश के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और संविधान की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं. राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इन छात्रों और देशभर के हजारों युवाओं पर गर्व है. उन्होंने साफ कहा कि इन छात्रों को किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी है. राहुल ने सभी युवाओं का धन्यवाद भी किया.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि छात्रों के घर लोगों को भेजना, एक 15 साल की लड़की से जबरन माफी मंगवाना और फिर उसे स्वीकार करना सही नहीं है. राहुल ने कहा कि देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जहां परीक्षा के पेपर लीक न हों और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे. उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए.
राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिया अहीर समेत कई छात्र-छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए. सभी ने कहा कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और उनका मकसद शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना था. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के बाद उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं राहुल गांधी ने दोहराया कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों को डराने या दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.
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