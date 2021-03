Rahul Gandhi Social Media Campaign Against Inflation: केरल के वायानाड (Wayanad) से सासंद और कांग्रेस नेता राहुल गंधी (Rahul Gandhi) ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel price hike) रसोई गैस (LPG gas) और कुछ अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को सोशल मीडिया (Social Media) अभियान शुरू किया. Also Read - Rahul Gandhi ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा, शुरू किया सोशल मीडिया campaign

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से ‘स्पीकअप अंगेस्ट प्राइज राइज’ (Speak up against price hike) अभियान से जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की. उन्होंने ट्वीट किया, ‘महंगाई एक अभिशाप है. केंद्र सरकार सिर्फ़ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेलती जा रही है. देश के विनाश के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाइए.’ Also Read - Petrol - Diesel Price Hike: पटरी पर लौट रही थी भारत की अर्थव्यवस्था, क्या तेल की बढ़ती कीमतें बन रही हैं रोड़ा?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया, ‘मोदी सरकार की ओर से उठाए गए हर कदम से आम लोगों की जेब खाली हुई है. देश के लोग इसे सहन नहीं करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे.’

Fuel taxes affect all other prices. The problem with this govt is it doesn’t seem to understand that short term gain of taxes hurts the economy in the long term. On top of that, what they have done is based completely on extortion.: Shri @ShashiTharoor #SpeakUpAgainstPriceRise pic.twitter.com/gVhl1Qk3Jr

