नई दिल्ली: राहुल गांधी 30 जनवरी को वायनाड में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी रैली की अगुवाई करेंगे. वायनाड के सांसद राहुल गांधी 28 जनवरी को जयपुर में आर्थिक संकट के मुद्दे पर छात्रों को संबोधित करेंगे.

Rahul Gandhi, Congress MP from Wayanad to address a rally in Wayanad (Kerala) against #CitizenshipAmendmentAct on January 30. (File pic) pic.twitter.com/EE8nxyf02C

— ANI (@ANI) January 22, 2020