Lakhimpur Kheri News Update: खीमपुर खीरी की हिंसा और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिए जाने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्‍व में 5 सदस्‍यीय एक प्रतिनिधि मंडल कल वहां जाएगा. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले केंद्रीय मंत्री के पुत्र को हिरासत में नहीं लिए जाने का मतलब यह है कि देश का संविधान खतरे में है.

प्रियंका गांधी एक सच्ची कांग्रेसी हैं और डरने वाली नहीं

राहुल गांधी ने जोर देकर यह भी कहा कि प्रियंका गांधी एक सच्ची कांग्रेसी हैं और डरने वाली नहीं हैं और उनका सत्याग्रह जारी रहेगा. कांग्रेस पार्टी ने यह भी सवाल भी किया कि अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया और उनके बेटे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

5-member Congress delegation led by Rahul Gandhi to visit Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh tomorrow

8 people including 4 farmers were killed in violence in the district on Sunday

