Bharat Jodo Yatra: जम्मू-कश्मीर में भारी हिमपात के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो गया. इस मौके पर कई दलों ने नेता शामिल हुए. भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर राहुल गांधी ने बताया आखिर उन्होंने कड़ाके की सर्दी में भी टी-शर्ट में क्यों पैदल चल रहे थे. उन्होंने कहा कि जब मैं कन्याकुमारी से आगे बढ़ रहा था तब मुझे ठंड लग रही थी. मैंने कुछ बच्चे देखे. वे गरीब थे, उन्हें ठंड लग रही थी, वे मजदूरी कर रहे थे और कांप रहे थे. मैंने उन्हें गले लगाया. मैंने सोचा ठंड में ये बच्चे स्वेटर-जैकेट नहीं पहन पा रहे हैं तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए.

राहुल गांधी ने कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा। एक दिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था. मैंने सोचा कि मुझे 6-7 घंटे और चलना होगा और यह मुश्किल होगा. इसी दौरान एक युवती दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली कि उसने मेरे लिए कुछ लिखा है. उसने मुझे गले लगाया और वह वहां से चली गई. मैंने इसे पढ़ना शुरू किया. उसने लिखा, “मैं देख सकती हूं कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है क्योंकि जब आप उस पैर पर दबाव डालते हैं, तो यह आपके चेहरे पर दिखता है. मैं आपके साथ नहीं चल सकती लेकिन मैं दिल से आपके साथ चल रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप चल रहे हैं. मेरे और मेरे भविष्य के लिए. ठीक उसी क्षण, मेरा दर्द गायब हो गया.