राहुल गांधी ने खाली किया तुगलक लेन का सरकारी बंगला, जानें अब कहां रहेंगे कांग्रेस नेता | VIDEO

Rahul Gandhi Bungalow News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन स्थित बंगले को खाली कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के साथ 10 जनपथ (10 Janpath) में रहेंगे. मानहानि मामले में केरल की वायनाड सीट से सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने का नोटिस मिला था. हालांकि उन्होंने इससे पहले ही इसे छोड़ दिया.

राहुल गांधी के घर का सामान UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर शिफ्ट किया गया है. राहुल गांधी बतौर सांसद बीते कई वर्षों से यहां रह रहे थे. मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद बीते महीने उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था.