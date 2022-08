Rahul Gandhi: बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है. जो भी सच बोलेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा. राहुल ने कहा मुझपर आक्रमण होता है तो मुझे ख़ुशी होती है. आज संसद में मुद्दों पर चर्चा नहीं होती. देश में कोई भी संस्था स्वतंत्र नहीं रही है.Also Read - RBI MPC Meet Latest Updates : RBI ने GDP वृद्धि का अनुमान पूर्व के लेवल कायम रखा; रेपो रेट अब प्री-कोविड स्तर से ऊपर

राहुल ने कहा कि आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हिंदुस्तान में है. सरकार में बैठे लोक 24 घंटे बस झूठ ही बोलते हैं, जो सच बोलता है, विरोध करता है उसे जेल भेजा जाता है. हम महंगाई बेरोज़गारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं तो इसे लेकर मुझपर आरोप लगाए जाते हैं. Also Read - Herald Case Update: राहुल गांधी बोले देश की रक्षा करना मेरा काम, Modi-Shah से फर्क नहीं पड़ता | Watch Video

हम लोकतंत्र की मौत देख रहे हैं. भारत ने लगभग एक सदी पहले से जो ईंट-पत्थर बनाया है, वह आपकी आंखों के सामने नष्ट हो रहा है. जो कोई भी तानाशाही की शुरुआत के विचार के खिलाफ खड़ा होता है, उस पर शातिर हमला किया जाता है, जेल में डाला जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और पीटा जाता है. Also Read - National Herald Case: राज्यसभा में कर रहे थे ‘मोदी सरकार’ पर हमला, सत्र के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे को आया ED का बुलावा | Watch Video

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ज़माने के संस्थाएं स्वतंत्र थीं, आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है. वो डरने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं. मेरे परिवारवालों ने देश के लिए अपनी जान दी है. वो लोग नहीं चाहते कि किसी भी मुद्दे पर आवाज उठे, वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते. राहुल ने कहा कि हिटलर भी चुनाव जीतकर आया था , आप जानते हैं हिटलर चुनाव कैसे जीतता था ?

#WATCH | “Hitler had also won elections, he too used to win elections. How did he use to do it? He had control of all of Germany’s institutions…Give me the entire system, then I will show you how elections are won,” says Congress leader Rahul Gandhi. pic.twitter.com/uynamOL6w5

— ANI (@ANI) August 5, 2022