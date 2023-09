Rahul Gandhi Viral Video: राहुल गांधी ने की कुलियों से मुलाकात, ड्रेस पहनकर सामान भी उठाया | देखें वीडियो

Rahul Gandhi Viral Video: कांग्रेत नेता राहुल गांधी इन दिनों देश के आम लोगों से मिल रहे हैं. वे लगातार यात्राएं कर लोगों से मिल रहे हैं और उनका हाल जान रहे हैं. राहुल कभी ट्रक चालकों से मुलाकात करते दिख रहे हैं तो कभी मकैनिकों संग मोटरसाइकिल रिपेयर के गुर सीख रहे हैं. हाल ही में उन्होंने आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने वाले शख्स से मुलाकात की थी. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अचानक कुलियों से मुलाकात करने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं. उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. राहुल गांधी की कुलियों संग मुलाकात की तस्वीरें भी कांग्रेस पार्टी ने शेयर की हैं.

राहुल गांधी आज यानी गुरुवार को सुबह दिल्ली स्थित आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने उनसे खूब बातें की और साथ ही उनके जैसा ड्रेस भी पहना. सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कुली की ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं और सामान भी उठा रहे हैं. मौके पर मौजूद कुलियों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था और ‘राहुल गाधी जिंदाबाद’ के नारे लगा रहे थे. बीते दिनों कुलियों का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई थी.

#WATCH | Delhi: Congress MP Rahul Gandhi visits Anand Vihar ISBT, speaks with the porters and also wears their uniform and carries the load pic.twitter.com/6rtpMnUmVc

— ANI (@ANI) September 21, 2023