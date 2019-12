नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री ली नायक योन से भेंट की और उनके साथ विविध विषयों पर चर्चा की. उनकी दक्षिण कोरिया यात्रा भारत में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच हुई है.

Congress leader Rahul Gandhi tweets,”As part of official delegation, I today met with PM of Republic of Korea, Lee Nak-yon & other officials in Seoul (South Korea). We discussed a wide range of issues,including the current political&economic situation in our respective countries” pic.twitter.com/cgsaAfyk65

— ANI (@ANI) December 17, 2019