'छात्रों की मांगें जायज हैं इसलिए...', राहुल गांधी ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र- दी यह सलाह

Jharkhand Student Protest: हेमंत सोरेन को लिखे खत में राहुल ने भारत के युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में छात्रों को हरसंभव एकजुटता और समर्थन दिया जाना चाहिए.

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राहुल गांधी ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने की सलाह दी. (ANI File Photo)

Jharkhand Student Protests: राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनसे राज्य की रिक्रूटमेंट परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का विरोध कर रहे छात्रों से मिलने की सलाह दी. राहुल ने हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को लिखे पत्र में छात्रों की मांग को जायज ठहराया. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पत्र में लिखा, ‘कांग्रेस का मानना ​​है कि भारत के संविधान में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है. इसलिए, हमने पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ियों का विरोध कर रहे स्टूडेंट्स को अपना पूरा सपोर्ट दिया है. हमारा यह भी मानना ​​है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर RSS और BJP ने कब्जा कर लिया है और इसे स्टूडेंट्स के शोषण और जुल्म का एक जरिया बना दिया है.

JMM सरकार में शामिल है कांग्रेस

राहुल ने यह पत्र 14 अगस्त को लिखा था, जिसे कांग्रेस ने सोमवार को जारी किया. कांग्रेस राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल है. सोरेन को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा उसका भविष्य हैं और ‘संकट की इस घड़ी में हमें उनके साथ एकजुटता और समर्थन जताना चाहिए.’ उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी का मानना है कि संविधान में निहित शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार हमारे लोकतंत्र के केंद्रीय स्तंभों में से एक है. इसलिए, हमने पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया है.’

“The youth of India is its future. We owe them our solidarity and support at this moment of crisis. Please do your utmost to hear them out and take appropriate action towards the resolution of this issue.” LoP Shri @RahulGandhi writes to Jharkhand CM Shri @HemantSorenJMM… pic.twitter.com/2WREi26DOJ — Congress (@INCIndia) August 17, 2026

सोरेन को लिखे पत्र में राहुल ने कहा, ‘जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में छात्र राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और उनकी मांगें जायज हैं.’ उन्होंने कहा, ‘मैं इस बात की सराहना करता हूं कि झारखंड सरकार ने आपके द्वारा गठित समिति के माध्यम से उनके साथ संवाद शुरू किया है. मेरा मानना है कि छात्रों की कई मांगों पर सहमति भी बनी है. हालांकि, प्रदर्शन जारी है और कुछ छात्र अब भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं.’

राहुल की हेमंत को सलाह

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘मैं यह सुझाव देने के लिए पत्र लिख रहा हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करें. इससे उनकी चिंताओं के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी.’ भारत के युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए गांधी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में छात्रों को हरसंभव एकजुटता और समर्थन दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘कृपया उनकी बात सुनने और इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाने की पूरी कोशिश करें.’